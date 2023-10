Paris : Une femme voilée fait l'apologie du terrorisme dans le RER, la police ouvre le feu

Une femme qui, selon des témoins, tenait des propos menaçants dans une station du RER C, a été maîtrisée ce mardi 31 octobre à Paris par la police, qui a ouvert le feu et l'a blessée.



Une interpellation compliquée



Après des appels de passagers mentionnant une femme «suspecte» qui «proférait des menaces», la police a réussi à «l'isoler» à la station Bibliothèque François-Mitterrand, selon une source proche du dossier.



Les faits se sont produits dans la matinée, dans une station très fréquentée, compliquant ainsi l'interpellation des policiers.



La femme a «refusé d'obtempérer aux injonctions des policiers» et «craignant pour leur sécurité, ils ont fait usage de leur arme», a ajouté cette source. Selon le parquet, son pronostic vital est engagé.



UN PROFIL INQUIÉTANT



Selon nos informations, la femme interpellée était entièrement voilée et a crié «Allah Akbar» au moment des faits. Elle a par ailleurs menacé à plusieurs reprises de se faire exploser.



Pour rappel, suite à la recrudescence des attentats terroristes sur le territoire national et en Europe, la France a décidé d’élever le niveau vigipirate à son seuil le plus élevé : «urgence attentat».





DEUX ENQUÊTES OUVERTES



Dans cette affaire, deux enquêtes ont été ouvertes. L'une, confiée à la police judiciaire parisienne pour «apologie, menaces de mort et acte d'intimidation sur un dépositaire de l'autorité publique».



L'autre a été confiée à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), la police des polices, et vise le tir par le policier, comme c'est le cas lorsqu'un policier fait usage de son arme à feu.











Cnews