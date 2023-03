Partenariat Dakar Jet Center et Best Fly: Les signataires souhaitent la mise en place de la plateforme de Dakar Yoff Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Mars 2023 à 17:57 | | 0 commentaire(s)| Dakar Jet Center, une société qui évolue dans l’aéronautique a signé ce vendredi, un partanariat avec Best Fly qui évolue aussi, dans ce même domaine. D’après le Directeur général de Dakar Jet Center, Modou Mbaye, l’objectif est de les permettre à travailler ensemble au Sénégal. Auparavant, rappelle-t-il, il n’y avait que des partenariats entre les États. Ainsi, il souhaite dans les brefs délais, la mise en place la plateforme de Dakar Yoff.



