Partenariats - Nouvelle ère spatiale : Maram Kaïré, DG de l’ASES, revient sur les objectifs et attentes de leur projet Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Janvier 2024 à 18:36 | | 0 commentaire(s)| Après la signatures de nouveaux accords de partenariat avec d’autres agences internationales, le Directeur général de l’Agence sénégalaise d’études spatiales (ASES), Maram Kaïré, nous revient dans cet extrait, sur les objectifs et attentes de leur projet. Un projet innovant créateur d’emplois pour les jeunes, mais qui va livrer beaucoup de données spatiales dans plusieurs secteurs, comme la cartographie de la santé, l’éducation, l’élevage et l’agriculture….Version Wolof.



