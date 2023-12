Pénurie de riz indien sur le marché: Une hausse des prix et une disponibilité limitée impactent les consommateurs Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Décembre 2023 à 18:01 | | 0 commentaire(s)| Ces derniers temps, il a été observé une pénurie de riz indien sur le marché. Les consommateurs ressentent les impacts de cette situation avec des prix en hausse et une disponibilité limitée. Selon le délégué du marché Gueul Tapée, cette situation est due au non paiement des subventions par l'Etat.



