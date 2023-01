Personnes en situation de handicap: Ce qu'elles demandent pour leur insertion dans la société

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Janvier 2023

Les personnes en situation de handicap (surtout moteurs) vivent une véritable exclusion au Sénégal. Le Président de la République et les autorités déléguées sont interpellés. Aller à l’école et s’y maintenir est difficile : l’accès aux classes (des rampes sont nécessaires), les déplacements intra et en dehors de l’école, la non préparation des écoliers à l’accueil de ces personnes pour palier à ces préoccupations



Mounirou MBENGUE