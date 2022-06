Pétrole russe: l'embargo de l'Europe

L’embargo sur le pétrole russe est acté d’ici la fin de l’année, en dépit de l’opposition de la Hongrie et de la Slovaquie, qui obtiennent une exemption temporaire pour leur brut, acheminé par l’oléoduc Droujba. Les Européens cherchent désormais d’autres fournisseurs et regardent vers le Venezuela, la Norvège, et bien sûr vers les pays du Moyen Orient. L’occasion pour nos confrères de nous emmener au bord du détroit d’Ormuz, premier point de passage de cargos pétroliers au monde...