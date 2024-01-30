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Photos/ Journée internationale de la Douane 𝟐𝟎𝟐𝟒: 𝐃écorations à la médaille d’honneur des Douaniers

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Janvier 2024 à 00:29 | | 0 commentaire(s)|

𝐋𝐚 𝐜é𝐫é𝐦𝐨𝐧𝐢𝐞 𝐚 𝐯𝐮 𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝’é𝐦𝐢𝐧𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐫𝐞𝐩𝐫é𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧𝐭𝐬 𝐝𝐞𝐬 𝐅𝐃𝐒, 𝐝𝐮 𝐂𝐑𝐃 𝐝𝐞 𝐓𝐡𝐢è𝐬 𝐬𝐨𝐮𝐬 𝐥𝐚 𝐡𝐨𝐮𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐝𝐮 𝐆𝐨𝐮𝐯𝐞𝐫𝐧𝐞𝐮𝐫 𝐎𝐮𝐦𝐚𝐫 𝐌𝐚𝐦𝐚𝐝𝐨𝐮 𝐁𝐀𝐋𝐃É 𝐞𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭é𝐠𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞 𝐥𝐞𝐬 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐃𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐠𝐫éé𝐬, 𝐥𝐞𝐬 𝐨𝐩é𝐫𝐚𝐭𝐞𝐮𝐫𝐬 é𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐚𝐮𝐭𝐫𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐩𝐫é𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧𝐭𝐬 𝐝’𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐬𝐦𝐞𝐬 𝐫é𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐮𝐱 𝐞𝐭 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐮𝐱. 𝐋𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐝𝐮 𝐁𝐮𝐝𝐠𝐞𝐭, 𝐌𝐚𝐦𝐚𝐝𝐨𝐮 𝐌𝐨𝐮𝐬𝐭𝐚𝐩𝐡𝐚 𝐁𝐀, 𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐜é𝐝é à 𝐥𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝é𝐜𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 à 𝐥𝐚 𝐌é𝐝𝐚𝐢𝐥𝐥𝐞 𝐝’𝐇𝐨𝐧𝐧𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞𝐬 𝐃𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞𝐬.


Photos/ Journée internationale de la Douane 𝟐𝟎𝟐𝟒: 𝐃écorations à la médaille d’honneur des Douaniers
𝐋𝐚 𝐌é𝐝𝐚𝐢𝐥𝐥𝐞 𝐝’𝐡𝐨𝐧𝐧𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞𝐬 𝐃𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞𝐬 𝐚 é𝐭é 𝐝é𝐜𝐞𝐫𝐧é𝐞 à :

- 𝐄𝐥 𝐇𝐚𝐝𝐣𝐢 𝐌𝐚𝐦𝐨𝐮𝐫 𝐊𝐀𝐍𝐃𝐉𝐈, 𝐈𝐧𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥, 𝐀𝐬𝐬𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐭𝐞𝐜𝐡𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐮 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞𝐬 𝐎𝐩é𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐝𝐨𝐮𝐚𝐧𝐢è𝐫𝐞𝐬 ;

- 𝐀𝐦𝐚𝐝𝐨𝐮 𝐓𝐢𝐝𝐢𝐚𝐧𝐞 𝐂𝐈𝐒𝐒𝐄, 𝐈𝐧𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥, 𝐂𝐡𝐞𝐟 𝐝𝐮 𝐁𝐮𝐫𝐞𝐚𝐮 𝐝𝐞𝐬 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐠𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢è𝐫𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐞𝐬 𝐓𝐫𝐚𝐟𝐢𝐜𝐬 𝐢𝐥𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐞𝐬 ;

- 𝐌𝐚𝐦𝐚𝐝𝐨𝐮 𝐃𝐈𝐀𝐌𝐄, 𝐈𝐧𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥, 𝐂𝐡𝐞𝐟 𝐝𝐮 𝐁𝐮𝐫𝐞𝐚𝐮 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐭, 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐛𝐨𝐫𝐝𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭, 𝐄𝐱𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐞𝐭 𝐑é𝐞𝐱𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 ;

- 𝐀𝐫𝐯𝐚 𝐊𝐀𝐍𝐄, 𝐈𝐧𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥, 𝐂𝐡𝐞𝐟 𝐝𝐮 𝐁𝐮𝐫𝐞𝐚𝐮 𝐝𝐮 𝐆𝐮𝐢𝐜𝐡𝐞𝐭 𝐮𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐞 𝐝é𝐝𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐯é𝐡𝐢𝐜𝐮𝐥𝐞𝐬 ;

- 𝐁𝐚𝐛𝐚𝐜𝐚𝐫 𝐀𝐦𝐚𝐝𝐨𝐮 𝐃𝐈𝐄𝐍𝐆, 𝐈𝐧𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥, 𝐀𝐬𝐬𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐭𝐞𝐜𝐡𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐮 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞𝐬 𝐑𝐞𝐬𝐬𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞𝐬 𝐡𝐮𝐦𝐚𝐢𝐧𝐞𝐬 ;

- 𝐀𝐛𝐝𝐨𝐮𝐥𝐚𝐲𝐞 𝐃𝐈𝐀𝐋𝐋𝐎, 𝐈𝐧𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥, 𝐂𝐡𝐞𝐟 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐒𝐮𝐛𝐝𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐚𝐢𝐫𝐞 ;

- 𝐇𝐚𝐦𝐢𝐝𝐨𝐮 𝐃𝐈𝐀𝐋𝐋𝐎, 𝐈𝐧𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥, 𝐂𝐡𝐞𝐟 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐌𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐭 𝐄𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐏𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 ;

- 𝐁𝐢𝐫𝐚𝐦𝐞 𝐒𝐢𝐝𝐲 𝐊𝐀𝐍𝐄, 𝐈𝐧𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥, 𝐀𝐬𝐬𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐭𝐞𝐜𝐡𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐮 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐮 𝐑𝐞𝐧𝐬𝐞𝐢𝐠𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭, 𝐝𝐞 𝐥’𝐀𝐧𝐚𝐥𝐲𝐬𝐞 𝐝𝐮 𝐑𝐢𝐬𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐕𝐚𝐥𝐞𝐮𝐫.

- 𝐍𝐠𝐨𝐫 𝐁𝐀𝐒𝐒𝐄, 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫ô𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬𝐞 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞, 𝐞𝐧 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐚𝐮 𝐁𝐮𝐫𝐞𝐚𝐮 𝐝𝐞𝐬 𝐃𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐃𝐚𝐤𝐚𝐫-𝐏𝐨𝐫𝐭 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 ;

-𝐌𝐚𝐧𝐬𝐨𝐫 𝐍𝐃𝐀𝐎, 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫ô𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬𝐞 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞, 𝐞𝐧 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐚𝐮 𝐁𝐮𝐫𝐞𝐚𝐮 𝐝𝐞𝐬 𝐃𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐃𝐚𝐤𝐚𝐫-𝐏𝐨𝐫𝐭 𝐍𝐨𝐫𝐝 ;

-𝐁𝐚𝐛𝐚𝐜𝐚𝐫 𝐃𝐈𝐎𝐍𝐄, 𝐀𝐠𝐞𝐧𝐭 𝐛𝐫𝐞𝐯𝐞𝐭é 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬𝐞 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞, 𝐞𝐧 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 à 𝐥𝐚 𝐁𝐫𝐢𝐠𝐚𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐃𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐁𝐞𝐥-𝐀𝐢𝐫 ;

- 𝐌𝐚𝐤𝐡𝐭𝐚𝐫 𝐃𝐈𝐎𝐏, 𝐀𝐠𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬𝐞 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞, 𝐞𝐧 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐚𝐮 𝐁𝐮𝐫𝐞𝐚𝐮 𝐝𝐞𝐬 𝐃𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐊𝐞𝐮𝐫 𝐀𝐲𝐢𝐛 ;

- 𝐉𝐞𝐚𝐧 𝐁𝐚𝐩𝐭𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐍𝐃𝐎𝐔𝐑, 𝐏𝐫é𝐩𝐨𝐬é 𝐝𝐞 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬𝐞 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞, 𝐞𝐧 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐚𝐮 𝐁𝐮𝐫𝐞𝐚𝐮 𝐝𝐞𝐬 𝐃𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐃𝐚𝐤𝐚𝐫-𝐏𝐨𝐫𝐭 𝐒𝐮𝐝 ;

- 𝐃𝐞𝐦𝐛𝐚 𝐂𝐎𝐋𝐘, 𝐏𝐫é𝐩𝐨𝐬é 𝐝𝐞 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬𝐞 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞, 𝐞𝐧 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐚𝐮 𝐏𝐨𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐃𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐊𝐚𝐥𝐢𝐟𝐨𝐮𝐫𝐨𝐮 ;

- 𝐘𝐨𝐮𝐬𝐬𝐨𝐮 𝐃𝐈𝐎𝐌, 𝐈𝐧𝐠é𝐧𝐢𝐞𝐮𝐫 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧 à 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐭𝐫𝐚𝐢𝐭𝐞.






















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