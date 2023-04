Plage de Cassation/ Installation de toilettes et de poubelles: Geste milite pour le bien être des populations de Fann-Point E-Amitié Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Avril 2023 à 23:09 | | 2 commentaire(s)| Le président de Geste génération Engagée pour la solidarité, le travail et l’éducation Madiagne Guèye a procedé Amitie ce dimanche, à l’installation de toilettes et des poubelles à la plage de Cassation dans la commune de Fann-Point E-.Amitié. Geste a toujours œuvré pour le bien être des populations de ladite localité selon les notables de la commune. Cet acte salué par les responsables de la plage impactera selon lui sur l’économie des vendeurs de ces lieux et pourra générer des emplois pour la jeunesse



