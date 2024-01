Plaidoyer en faveur de la presse culturelle sénégalaise : Aliou Mané, Président des Journalistes Culturels, souligne les défis et aspirations Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Janvier 2024 à 16:52 | | 0 commentaire(s)| Aliou Mané, éminent journaliste culturel et actuel Président de l'Association des Journalistes Culturels du Sénégal, prend la parole pour défendre les intérêts de ses confrères. Dans un contexte où la presse culturelle joue un rôle crucial, il met en lumière les défis rencontrés par les professionnels du domaine tout en exprimant leurs aspirations pour une reconnaissance accrue et un soutien indispensable.



Accueil Envoyer à un ami Partager