Plus de 100 millions F CFA détournés : l?escroc de Sonatel tombe Rédigé par leral.net le Mardi 22 Avril 2025 à 09:02

Pendant plus d’un an, un seul homme a réussi à soutirer plus de 100 millions de francs CFA à la Sonatel. D'après L'Observateur, qui donne l'information, il a multiplié les arnaques sur les points de service Orange Money grâce à un stratagème bien rodé : un faux message de confirmation de retrait couplé à une mise en confiance des opérateurs. Comment il a échappé aux radars malgré plusieurs plaintes Masqué à chaque opération pour échapper aux caméras, il a opéré dans l’impunité jusqu’à son arrestation par la division de la cybercriminalité, précise le quotidien du Groupe futurs médias (Gfm). L’homme s’appelle P. I. Dieng. Il n’était pas un escroc ordinaire, croit savoir la même source : À chaque opération, il se rendait dans un point Orange Money, toujours muni d’un casque de motard pour ne pas être identifié par les caméras. Là, il simulait un retrait important et, au moment de valider la transaction, il montrait un faux message de confirmation préenregistré sur son téléphone. Avec aplomb, il insistait : «C’est validé, regardez, j’ai reçu le message.» Et face à des opérateurs souvent jeunes, peu formés ou en proie au doute, il glissait subtilement : «C’est sûrement un petit bug du système.» Le plus troublant dans ce dossier, relève le titre de Gfm, c’est que les premières plaintes de Sonatel remontent à plus d’un an. Malgré les signalements répétés, les commissariats de police n’ont pas réussi à enrayer l’hémorragie. Dieng poursuivait ses méfaits, peaufinant sa technique, se déplaçant de quartier en quartier, toujours avec le même scénario. Il est même parvenu à devenir le cauchemar attitré de Sonatel, sans que personne ne parvienne à mettre un visage sur lui, glisse le journal. La cybercriminalité entre en jeu Celui-ci souligne que face à l’ampleur des pertes et à l’échec des procédures classiques, le dossier est finalement confié à la Division de la cybercriminalité, dirigée par le commissaire Pape M. Djidiack Faye. Grâce à des techniques d’enquête numérique avancées, les enquêteurs parviennent à remonter la piste. Après des semaines de filature et de traçage, P. I. Dieng est localisé, arrêté, puis placé en garde à vue. Une perquisition à son domicile permet de découvrir un stock impressionnant de cartes SIM, utilisées pour ses nombreuses escroqueries, poursuit L'Observateur. « J’ai tout dépensé dans les jeux » Interrogé sur l’utilisation des 100 millions de francs CFA subtilisés, Dieng a reconnu avoir dilapidé l’essentiel des fonds dans les jeux de hasard et les paris en ligne. Il a été placé en garde à vue puis déféré au parquet de Dakar, complète le quotidien d'information.



Source : https://senemedia.com/annonce-80040-plus-de-100-mi...

