Podor : Le ministère de l'éducation et l'ASSFF offrent 10.000 paires de lunettes aux populations. Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Décembre 2022 à 14:03 | | 0 commentaire(s)| En partenariat avec l'Association Solidarité pour la Santé des Femmes du Fouta (ASSFF), dirigée par Mme Ndom, le ministre de l'Education nationale Cheikh Oumar Hann a offert un lot de 10.000 paires de lunettes aux enfants, élèves et d'autres couches de la population de Podor souffrant de maladies liées à la vision. C'était à l'occasion de la cérémonie de lancement des journées de consultations ophtalmologiques gratuites qui a eu lieu à l'université virtuelle du Sénégal (UVS) de Podor en présence des autorités locales, religieuses et coutumières.



Adama Sall (Saint-Louis)



