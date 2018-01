Podor: Les socialistes font feu sur Tanor et sa bande

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Janvier 2018 à 11:48 | | 0 commentaire(s)|

S’il y a des socialistes qui n’ont accordé aucune importance à l’exclusion de leur mentor, ce sont bien ceux d’Aïssata Tall, maire de Podor. Selon ces derniers, la décision d’exclure l’ex-porte-parole du Parti socialiste, aujourd’hui secrétaire générale de l’Union régionale de Saint-Louis, n’est pas fondée.



Les partisans et sympathisants d’Aïssata Tall Sall rappellent que la mairesse de Podor a toujours gagné toutes les élections organisées dans sa commune face à des hommes tels que Racine Sy, Président du conseil d’administration de l’Ipres, Me Moussa Diop, Directeur général de Dakar Dem Dikk.



Et Bouya Wone, responsable Ps au niveau de la commune de Podor, de révèler que lors la défaite du Ps en 2000, tous les responsables étaient complètement découragés sauf Aïssata Tall Sall, qui avait pris l’initiative d’organiser une tournée politique dans les départements de Podor et celui de Matam. Cette tournée, selon l’un des plus proches collaborateurs de la mairesse de Podor, était sanctionnée par un grand meeting organisé en face de la mairie. Une tournée à laquelle avaient participé Aminata Mbengue Ndiaye, l’actuel ministre de l’Elevage, Serigne Mbaye Thiam, ministre de l’Education nationale.



Et c’est après avoir été relancé dans cette tournée par la mairesse de Podor, que Tanor et toute sa bande avaient fini par organiser à leur tour, des tournées au plan national, pour faire revivre le parti qui était presque mort. Et les socialistes de rappeler qu’en ce temps, personne ne connaissait le jeune Abdoulaye Wilane, qui fut pendant longtemps le vrai talibé de Aïssata Tall Sall. Tout comme Moussa Bocar Thiam qui est venu dans le Ps, grâce à la responsable socialiste de Podor.



Les socialistes de Podor de se demander comment on peut exclure la coordinatrice Ps dans l’arrondissement de Gamadji Saré, et responsable de l’Union régionale Ps de Saint-Louis. Les socialistes du département, témoins des relations qu’entretenaient Aïssata Tall Sall et Ousmane Tanor Dieng, de laisser entendre que les responsables du Ps n’avaient jamais été dans les dispositions de soutenir Macky Sall au 2e tour. Contrairement à Aïssata Tall Sall qui, disent-ils, avait été la première à déclarer son soutien au candidat Macky Sall pour le 2e tour.



En ce temps, renseignent nos interlocuteurs, Tanor et sa bande voulaient soutenir Wade, pensant qu’avec l’âge, il ne ferait pas plus de deux ans au pouvoir. Poursuivant, ces derniers d’informer que Aïssata.T Sall et Mansour Sall, l’actuel maire adjoint, étaient les seuls à avoir géré avec leurs propres moyens financiers et matériels, pour permettre aux responsables de l’Apr de battre campagne pour ce 2e tour.











Walf Fadjri





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook