Point de presse Benno: "Ousmane Sonko et son parti ont subi un échec cuisant..."

Point de presse Benno: "Ousmane Sonko et son parti ont subi un échec cuisant..."

A Dakar, comme un peu partout dans le pays, des manifestations ont éclaté depuis mardi jusqu’a ce jeudi 16 mars 2023 entre force de l’ordre et les partisans du leader de Pastef Ousmane Sonko. Des manifestations provoquaient par le procès pour diffamation opposant le leader de l’opposition sénégalaise Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang le ministre du Tourisme.



Ainsi après la journée du 16 mars marquée par des échauffourée entre force de l’ordre et les partisans de Pastef, la coalition présidentielle Benno Bokk Yakar, en conférence de presse au siège du parti APR, dénonce à travers une déclaration, comportement d'Ousmane Sonko et ses partisans : « Encore une fois, monsieur Ousmane Sono et son parti ont subi un échec cuisant dans leur tentative d’entraver la marche normale de la justice ».

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Point-de-presse-Benno-Ou...

