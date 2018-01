Police de Thies: Installation du nouveau commissaire de la Police centrale Mamadou Tendeng Une cérémonie pleine d’émotion et de solennité a eu lieu au commissariat du premier arrondissement de Thies qui marque la passation de Service entre le commissaire Tendeng



Une cérémonie pleine d’émotion et de solennité a eu lieu au commissariat du premier arrondissement de Thies qui marque la passation de Service entre le commissaire Mamadou Tendeng et le commissaire Djibril Camara nouveau commissaire spécial de l’AIBD. Ce dernier, Titulaire d’un Diplôme d’études approfondies (Dea) en droit et politique de la sécurité, il a été tour à tour commissaire de Saint-Louis, des Parcelles assainies, chef de la Sûreté urbaine pendant trois ans, commissaire central de Kaolack et de Thiès après son retour d’une mission des Nations unies en République démocratique du Congo (Rdc). Il porte à son actif plusieurs démantèlements de gangs. Il a la réputation d’être discret, mais très efficace. Son remplaçant le nouveau commissaire Mamadou Tendeng a obtenu plusieurs diplômes , Maîtrise en droit privé, Titulaire d’un Diplôme d’études approfondies (Dea) en droit de l’intégration, un master 2 en politique de sécurité à Lyon où il a suivi la formation des commissaires de police français et un master 2 en sécurité intérieur. Le directeur de sûreté urbaine a profité de cette cérémonie pour donner des conseils à tous les policiers.







