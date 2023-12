Port autonome de Dakar: Le Guichet unique portuaire lancé, ce mercredi

Le Port autonome de Dakar a lancé le Guichet unique portuaire, ce mercredi. Ledit Guichet permettra désormais, la mise en oeuvre et l’exploitation d’un système d’information qui automatise les processus métiers des acteurs privés et publics d'une communauté portuaire sous la forme de concession. D’après le Directeur Général du Port autonome de Dakar, Mountaga Sy, il permettra aussi de faciliter et de sécuriser les opérations de commerce international.