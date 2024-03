Pour annuler son mariage : elle demande à son ex copain d'envoyer leurs ébats sexuels à son fiancé

Cheikhouna Cheikh Sadibou Diagne a été attrait devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour répondre des faits de collecte illicite et diffusion de données à caractère personnel au préjudice de la dame Thiané Diouf.



Placés sous mandat de dépôt le 20 février dernier, le prévenu Cheikhouna Cheikh Sadibou Diagne est dans de beaux draps. Poursuivi pour collecte illicite et diffusion de données à caractère personnel au préjudice de la dame Thiané Diouf, il a fait face au juge du tribunal des flagrants délits de Dakar pour répondre de ses actes, relate DakarActu.



Lors de son interrogatoire à la barre, le mis en cause a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il déclare que c'est la plaignante qui lui a demandé de prendre la vidéo pour ensuite l'envoyer à son fiancé. " Elle avait perdu sa virginité et elle ne voulait pas que son fiancé le découvre alors qu'elle lui avait assuré qu’elle était vierge. Par la suite, elle m’a demandé de la prendre en vidéo et de l’envoyer à son futur mari pour annuler le mariage. Parce qu'elle ne voulait plus se marier. Elle ne dormait pas dans la vidéo. Elle était bien consentante", se dédouane-t-il.



D'aprés toujours DakarActu, à l'enquête préliminaire, la partie civile Thiané D. a confié aux enquêteurs que le mis en cause a pris la vidéo alors qu'elle dormait. "Après, il l’a envoyé à mon fiancé. Certes, on sortait ensemble, mais je ne lui ai pas demandé de prendre la vidéo", dit-elle dans le procès-verbal.



Le représentant du ministère public a requis une application de la loi pénale. Son conseil a plaidé pour sa relaxe pure et simple puisqu’il a publié les vidéos sur instruction de la partie civile.



En rendant son verdict, le tribunal l'a déclaré coupable et condamné à 6 mois dont 1 mois de prison ferme.

