Pour avoir caricaturé Dakaractu: Siaka Ndong et le journal "la Dépêche Républicaine" condamnés à 2 mois de prison assortis du sursis et 2 millions de FCFA de dommages et intérêts

Le journaliste Siaka Ndong a été condamné à 2 mois de prison assortis du sursis et à payer 2 millions de FCFA de dommages et intérêts, avec exécution provisoire et contrainte par corps au maximum. Il en est de même pour le quotidien " la Dépêche Républicaine" proche de l'homme d'affaires Serigne Mboup, qui a été déclaré civilement responsable des agissements de Siaka Ndong.



Serigne Mboup avait déclaré dans une vidéo (À visionner en bas de l'article) avoir commandité un article où il avait demandé à ce que Dakaractu soit caricaturé en " Door-actu".



Après ces accusations, Dakaractu avait esté en justice contre le journal " la Dépêche Républicaine" et Monsieur Siaka Ndong.



À la suite d'une procédure judiciaire qui a duré plusieurs mois, le tribunal avait décidé de juger l'affaire et de la mettre en délibéré pour le 14 juin 2023. Ce matin, le verdict a été délivré. Il s’agit d’une peine de 2 mois de prison assortis de sursis pour le sieur Ndong et 2 millions de FCFA, à payer solidairement à Serigne Diagne par lui-même et le journal la " Dépêche Républicaine", de dommages et intérêts, avec exécution provisoire et contrainte par corps au maximum.



Serigne Diagne et Dakaractu ont ainsi décidé de verser l'intégralité de cette somme à la pouponnière de Nianing en guise de soutien...





