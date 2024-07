Pour leur autonomisation : Plus de 150 femmes et de jeunes, victimes de maltraitance et de violence basées sur le genre

Plus de 150 femmes et de jeunes, victimes de maltraitance et de violence basées sur le genre, sont actuellement pris en charge par le centre de refuge et de protection des femmes de Mbao. Une révélation de la Directrice de ce centre, qui a organisé ce samedi, une journée "Portes ouvertes" pour lancer le plaidoyer face aux enjeux des violences faites aux femmes. A travers cette aide, les jeunes filles sont formées à plusieurs métiers, pour assurer leur autonomisation.