Pour se venger de son ex-petite amie, Abdou Sarr publie les vidéos intimes de cette dernière dans le groupe WhatsApp pornographique "Dakar Night" et écope 2 ans dont 3 mois ferme. Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Novembre 2021 à 23:11 | | 0 commentaire(s)|

Le soudeur métallique Abdou Sarr né en 1980 et domicilié à Yeumbeul a comparu ce vendredi 26 novembre devant la barre du Tribunal des Flagrants délits de Dakar pour répondre des faits de collecte de données illicites et diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs, au préjudice de Mbissine Thiaw. Pour ces délits, il a été condamné à 2 ans dont 3 mois ferme de prison.

La cruauté de certains hommes peut être démesurée. Abdou Sarr en est une vitrine parfaite. En effet, pour se venger de son ex petite amie qui l'accusait d'avoir tenté de violer une personne, mineure, le prévenu a partagé les vidéos intimes de Mbissine Thiaw, son adresse ainsi que son numéro de téléphone dans un groupe WhatsApp pornographique de 255 membres surnommé "Dakar Night" pour la faire passer comme une prostituée. Après la publication des vidéos, plusieurs personnes ont contacté Mbissine Thiaw pour entretenir des relations sexuelles avec elle. Dépassée par la situation, la partie civile Mbissine Thiaw a contacté l'un des intéressés pour lui demander l'initiateur de la diffusion des vidéos dans ce groupe.

Ce membre contacté a capturé la vidéo, montrant la photo de son ancien colocataire et ex amant qui n'est personne d'autre que le prévenu d’Abdou Sarr. Par la suite, la plaignante est allée porter plainte à la section de recherches. Ainsi, il a été piégé par un gendarme qui l'a appelé prétextant un marché de construction d’armoires.

Placé sous mandat de dépôt depuis le 24 novembre 2021, il a été jugé ce vendredi 26 novembre au tribunal des flagrants délits de Dakar. Poursuivi pour collecte de données illicites et diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs, le mis en cause a nié les faits qui lui sont reprochés.

Pour sa défense, il déclare avoir partagé par erreur les vidéos de la dame dans ce groupe. " On m’a ajouté dans un groupe WhatsApp sans que je ne puisse m'en rendre compte. J’ai envoyé la vidéo dans le groupe avec le nom et le numéro de téléphone de Mbissine. Je ne voulais pas ternir son image. En un moment donné, j'ai voulu quitter le groupe, mais je ne sais pas comment. Nous n'avons jamais été en couple. C'est une drogue qui s'est abattue sur moi. C'est une erreur que j'ai commise. Nous avons habité ensemble de 2006 à 2020", dira-t-il.



Lors de son réquisitoire, le ministère public estime que la responsabilité pénale des faits ne souffre d'aucune contestation. " Le prévenu a reconnu les faits devant la barre. Le parquet exhorte le tribunal à arrêter les dérives sur les réseaux sociaux. Le prévenu a voulu détruire la personne et l'intention de nuire à la dignité de cette dernière", a souligné le procureur. Suffisant pour lui de requérir une peine d'emprisonnement de 6 mois assortis d'une amende de 500 mille francs Cfa. Quant à Me Domingo Dieng, il plaidera pour une application bienveillante de la loi pénale. Finalement, la présidente du tribunal l'a déclaré coupable et condamné à 2 ans dont 3 mois ferme...

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Pour-se-venger-de-son-ex...

Accueil Envoyer à un ami Partager