Pour une Afrique meilleure : Quand Serigne Guèye Diop plaidait pour un continent unifié et proactif, guidé par des stratégies novatrices et autonomes

Fidèle à sa vision d'une Afrique meilleure, il y a quelques mois, Serigne Guèye Diop, face à des journalistes de L'Observateur du Maroc et du monde déclinait sa volonté et sa vision pour un continent unifié et proactif, guidé par des stratégies novatrices et autonomes.

Transition durable en Afrique, rapprochement entre le Nord et le Sud, rôle du Maroc et du Sénégal dans cette démarche, intégration régionale... c’est entre autre clairvoyance du désormais ex député-maire de Sandiara et ministre conseiller du président du Sénégal,.



Carr Serigne Guèye Diop, qui plaide pour une Afrique unifiée et proactive, guidée par des stratégies novatrices et autonomes a démissionné de ses postes hier lundi pour se consacrer exclusivement à ses missions de ministre de l’industrie et du commerce



