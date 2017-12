Poursuivi pour tentative de vol avec violence : Ousmane Wade écope de 2 ans ferme, après avoir été tabassé et brûlé par ses bourreaux

Attrait devant le tribunal des flagrants délits de Dakar le lundi dernier pour tentative de vol avec violence au préjudice de la vielle dame A. Dièye, Ousmane Wade a été jugé et condamné à deux ans d’emprisonnement ferme. En effet, âgé d’une trentaine d’années, le prévenu qui se faisait passer pour un marabout en venant dans le domicile de sa victime, sis à la Médina, s’était introduit nuitamment dans la chambre de cette dernière pour commettre un forfait.



«Dès qu’il a fait irruption dans ma chambre, il m’a étranglée, avant de me demander de l’argent. Mais, j’ai pris mon courage à deux mains, en criant au voleur et en frappant la porte de ma chambre pour alerter le voisinage. C’est sur ces entrefaites, que ma fille Oumou kalsoum Diop a quitté sa chambre pour voler à mon secours. Et, il sera appréhendé par cette dernière, avant que mes voisins ne viennent eux aussi pour le lyncher », déclare la septuagénaire, commerçante de son état.



Depuis l’enquête préliminaire comme aujourd’hui à la barre, Ousmane Wade qui a été sérieusement lynché, a adopté le système de défense de la dénégation. Avant d’imputer, ses brûlures au niveau du dos et des fesses, au fils de la partie civile. « Je venais souvent dans le domicile dans ma victime. Parce qu’à chaque fois que je quitte Touba pour venir Dakar, je suis hébergé par mes deux cousins, E. Wade et O. Wade qui ont loué une chambre dans le domicile de la partie civile. La nuit des faits, je suis venu à 23 h dans la maison, parce que je devais me rendre à l’ambassade la veille. Et au moment où, la dame criait au voleur, il faisait 2h du matin, j’étais en train de dormir dans la chambre de mes cousins.



Et, comme tout le monde, je suis sorti pour voler à son secours. Mais, la dame m’a confondu avec son agresseur avant que ses voisins ne sortent pour me rouer de coups. C’est sur ces entrefaites que sa fille Oumou Kalsoum Diop a appelé au téléphone son frère Mahmoud Diop. Et ce dernier, lorsqu’il est venu, il m’a extirpé des mains de la foule, avant de m’entrainer dans une chambre. Et, avec une cuillère qu’il introduisait dans un encensoir pour le réchauffer, il a brulé tout mon dos, et mes fesses. Il m’a même donné un coup sur la tête avec une barre de fer », s’est-il défendu, sans convaincre avec ses égratignures au niveau de l’un des bras.



Mais la partie civile qui a failli passer de vie à trépas, a soutenu mordicus, que c’est le prévenu qui est son agresseur. « Je le reconnais très bien. Parce qu’au moment où, il s’invitait dans ma chambre, j’étais en train de somnoler. Il était habillé en blouson rouge, assorti de chaussure basket, et portait un petit sac au dos. J’ai été même surpris lorsque ma fille l’a intercepté au moment où, il tentait de prendre ses jambes à cou. Parce qu’il s’était toujours présenté comme un marabout, lorsqu’il venait chez ses cousins. Et, sa dernière visite auprès de ces derniers, remonte à quelques jours de l’approche du Magal du Touba ».



Ses deux cousins entendus comme témoins, ont tous soutenus qu’ils n’étaient pas au courant de la visite du prévenu la nuit des faits. D’après leurs déclarations à la barre, c’est après les faits, qu’ils ont su que le prévenu était dans le domicile.



Poursuivi, pour le délit de coups et blessures volontaires, Mahmoud Diop qui a comparu libre parce que bénéficiant d’une liberté provisoire, a nié les faits. Selon lui, le malfaiteur s’est brûlé par mégarde au moment où, il l’entraînait dans la chambre. Parce que souligne-t-il, l’encensoir qui était dans la chambre, s’était renversé avant que sa présumée victime ne tombe et ne se brûle. « Dès que je me suis présenté à la police avec ma sœur et lui, il m’a imputé ses blessures. Alors, qu’il n’a dû son salut, qu’à mon intervention. Parce que j’étais parti au boulot. Et à mon arrivée, il était déjà entre les mains de la foule».



L’avocat de la partie civile par ailleurs a réclamé le franc symbolique, avant de demander au juge de déclarer le prévenu atteint et convaincu des faits qui lui sont reprochés. Et, pour ce qui est du délit de coups et blessures reproché au fils de la partie civile, la robe noire a plaidé la relaxe.



Convaincu de la culpabilité des deux prévenus, le parquet a requis cinq ans d’emprisonnement ferme contre Ousmane Wade pour tentative de vol avec violence. Et, un mois d’emprisonnement ferme contre Mahmoud Diop, pour coups et blessures volontaires.



La défense, quant à elle a plaidé la relaxe au bénéfice du doute. Avant de demander au tribunal de recevoir la constitution de partie civile de son client. Et de condamner le fils de la partie civile à lui allouer 10 millions de francs Cfa à titre de dommages et intérêts à son client.



Rendant sa décision, le juge a relaxé le fils de la partie civile. Avant de condamner le prévenu à deux ans d'emprisonnement ferme pour tentative de vol avec violence.











Fatou Faty, Leral.net







