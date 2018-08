Pr Papa Ibra Samb : « La Convergence d’initiatives pour le Sénégal aura son candidat »

Le professeur titulaire de chaire, M. Papa Ibra Samb, premier recteur de l’Université de Thiès et Président du parti politique dénommé « Convergence d’initiatives pour le Sénégal » (CIS) dit être contre le parrainage et demande à l'Etat de mettre l'accent sur la science et la technologie, facteurs de développement. M. Samb a expliqué que l’objectif de la CIS est de tout mettre en œuvre pour apporter sa pierre à l’édifice et participer à la consolidation d’un Sénégal émergent, respectable et respecté dans la transparence et la démocratie.

