Présidentielle 2019, la guerre des marabouts et voyants est lancée ! S'il est un secteur qui tire son épingle du jeu à l'approche des élections au Sénégal, c'est besoin celui de la voyance at autres 'armes non conventionneles" réputées aider à "forcer" le destin des candidats en course. Nos politiciens en dépit de leur vernis occidental, ont pour la plupart, un ou des expert(s) ès mystique sur le(s)quel(s), ils déversent des monceaux d'argent. et d'offrandes pour être élus. Et forcément, la cacophonie s'installe. Morceaux choisis avec Pikine Info TV.

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Février 2018 à 14:04 | | 2 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook