Présidentielle 2024 : Aliou Sall affiche ses ambitions et recrute des 'influenceurs du web' Aliou Sall compte bien redorer son blason. Cité dans le scandale Petro-Tim, Aliou Sall n’a pas renoncé à ses ambitions politiques. Selon Les Échos le frère de l’actuel frère du président de la République, a recruté des "influenceurs du Web" pour préparer son retour sur la scène politique, en vue de la Présidentielle-2024.

Il est aidé en cela par de hauts dignitaires de l'Alliance pour la République (Apr), ajoute le journal, soulignant que le maire de Guédiawaye compte bien briguer la magistrature suprême.

« Il m'a fait part de son ambition pour le Sénégal. Et, pour cela, il a la volonté de réunir tous les jeunes leaders », confie, à cet effet, une source au journal.



