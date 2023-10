Présidentielle 2024 : Benno Vélingara valide le choix porté sur Amadou Bâ Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Octobre 2023 à 23:18 | | 0 commentaire(s)|

C’est la énième rencontre organisée par la coalition présidentielle à Vélingara (région de Kolda), pour réitérer la validation du choix porté sur le Premier ministre Amadou Bâ, candidat de Benno Bokk Yakaar (Bby), à l’élection présidentielle de 2024. Cette fois-ci, c’est la commune de Kandiaye qui a abrité le grand rendez-vous de Benno. Souhaitant la […] C’est la énième rencontre organisée par la coalition présidentielle à Vélingara (région de Kolda) pour réitérer la validation du choix porté sur le Premier ministre Amadou Ba, candidat de Benno Bokk Yakaar (Bby), à l’élection présidentielle de 2024. Cette fois-ci, c’est la commune de Kandiaye qui a abrité le grand rendez-vous de Benno. Souhaitant la bienvenue à ses hôtes du jour, le maire de Kandiaye, Aliou Baldé, a invité tous les responsables politiques de Benno à s’unir et à parler le même langage, afin que le département de Vélingara glane le meilleur score au soir du scrutin du 24 février 2024. Abondant dans le même sens, le président du Conseil départemental de Vélingara, Ibrahima Diawandou Barry, a tendu la main à tous les ténors de la coalition présidentielle. Il a ainsi exhorté ses camarades de parti et alliés à éviter les scissions et travailler, main dans la main, pour non seulement parrainer le candidat Amadou Ba mais surtout lui offrir un score à la soviétique. Le rendez-vous de Kandiaye a enregistré la présence effective de sept maires de Vélingara sur les 14 que compte le département (1 étant de l’opposition, l’édile de Diaobé-Kabendou). Ibrahima KANDE



Source : Source : https://lesoleil.sn/presidentielle-benno-velingara...

