Présidentielle de 2019 : Les vérités de Serigne Ngagne à la classe politique Accroché en marge de la « Grande nuit des artistes- comédiens de Thiès » dont il est l’un des initiateurs, Ablaye Diouf alias Serigne Ngagne est revenu entre autres, sur les difficultés du métier, de l’art, mais surtout sur la présidentielle de 2019, qui cristallise toutes les attentions. L’acteur et producteur de la série « Mbettel » a lancé un appel à la classe politique à l’apaisement et à éviter tout ce pourrait détruire le pays.



