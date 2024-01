Présidentielle de 2024: L'Association Nationale des Imams et Oulémas du Sénégal lance un appel à la paix à tous les acteurs Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Janvier 2024 à 20:22 | | 0 commentaire(s)| Dans le cadre de leur mission en tant qu'éducateurs et modérateurs de la société, l'Association Nationale des Imams et Oulémas du Sénégal a lancé un appel à tous les acteurs impliqués à l’élection présidentielle du 25 février 2024, y compris les autorités de l'État, les candidats et les médias. Cet appel vise à encourager le dialogue en vue de promouvoir la paix, la concorde nationale, et à trouver des solutions aux problèmes actuels et potentiels.



