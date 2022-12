Prestation de serment: Serigne Bassirou Guèye pour "faire progresser l'OFNAC et travailler en toute indépendance" Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Décembre 2022 à 12:29 | | 0 commentaire(s)| A l'issue de la prestation de serment du Président de l'OFNAC, Serigne Bassirou Guèye a affirmé qu'il va lutter contre la corruption, les fraudes, entre autres délits. "L'OFNAC est sur les rails, je vais essayer de l'amener à une vitesse supérieure et de le faire progresser. C'est un devoir et une responsabilité, sans compter que l'autorité nous a donnés les moyens nécessaires à ce travail, que nous allons exécuter en toute indépendance", a-t-il souligné, en marge de la cérémonie.



