Prévention et gestion des risques sanitaires : Les nouveaux outils de gestion du Service national d’Hygiène, marquent une étape clé Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Décembre 2024 à 18:07 | | 0 commentaire(s)| Dans un contexte de santé publique de plus en plus complexe, la remise des nouveaux outils de gestion du Service National d’Hygiène, marque une étape clé dans l’amélioration de la prévention et de la gestion des risques sanitaires. Grâce à une mise à jour essentielle, ces outils intègrent désormais des informations cruciales sur les zoonoses, renforçant ainsi la capacité du service à répondre aux défis de santé, liés aux maladies transmises entre les animaux et les humains.

Cette évolution témoigne de notre engagement commun à garantir la sécurité sanitaire et à promouvoir des actions coordonnées, face aux enjeux de santé publique actuels.



