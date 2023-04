Prière de Korité à la Grande mosquée de Dakar: Le Président Macky Sall a formulé des vœux de paix aux Sénégalais

Le chef de l’Etat, Macky Sall, a effectué la prière de l’Aïd à la Grande mosquée de Dakar, en présence de membres du gouvernement et de nombreuses autorités administratives et religieuse. Après la prière, il a souhaité une bonne fête de Korité à l’ensemble des Sénégalais et a formulé des vœux de paix. Le président de la République a, par ailleurs, annoncé une enveloppe de 100 milliards FCfa pour les agriculteurs. Et, il a réitéré son ouverture au dialogue avec toutes les forces vives de la nation, dans le respect de l’Etat de droit.