Prison de Tamba: Un détenu profite des travaux champêtres pour s'évader
Vendredi 25 Août 2023 à 14:01

A Tambacounda, forces de l'ordre et gardes pénitentiaires sont aux trousses du sieur Aly Camara, un détenu, s'est évadé de la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de la capitale orientale. En détention pour a meurtre, il a profité des travaux dans les champs de la prison pour se fondre dans la nature. Le dossier de cet orpailleur est actuellement en instruction. Saisis, les éléments du commissariat central de Tambacounda ont ouvert une enquête pour mettre la main sur le fugitif qui est actuellement introuvable.



Source : https://lesoleil.sn/prison-de-tamba-un-detenu-prof...

