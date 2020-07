Privés étrangers qui garnissent leurs comptes bancaires, à l’aide de nos terres : zoom sur les bouffeurs d’hectares On disserte, depuis quelques semaines, sur les 75 hectares de Ndingler, objet de litige entre les villageois de la localité et Babacar Ngom de la Sédima. Mais cette superficie n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan, si on la compare aux milliers d’hectares de nos terres, sur lesquelles trônent des sociétés privées étrangères, qui les exploitent, depuis plusieurs années, pour garnir leurs comptes bancaires.



Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Juillet 2020 à 18:11 | | 0 commentaire(s)|

Parmi ces sociétés étrangères, explique "SourceA" dans sa livraison de ce jeudi, figure la Compagnie sucrière sénégalaise (Css) qui a avalé au moins, 12 000 de nos hectares. Ce n’est pas tout car déjà, en 2010, la Société chinoise Datong Trading Entreprise (Dte) surfait sur 60 000 hectares cédés sous Abdoulaye Wade, pour produire du sésame.



Quant à la compagnie agricole de Saint-Louis, ajoute le journal, c’est une assiette foncière de 5 300 ha de terres cultivables dont il est question. Nos confrères ont livré une longue liste d’entreprises venues d’ailleurs et qui se gavent de nos pauvres terres.











Actusen.sn

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos