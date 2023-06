Prix à la Consommation : Une légère hausse des prix au mois de mai

Les prix à la consommation du mois de mai 2023 ont augmenté légèrement de 0,1%, comparés à ceux du mois précédent. Cette évolution résulte, principalement, de la hausse des prix des « biens et services divers » (+1,4%), des services de « communication » (+0,5%), ainsi que des « boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants » (+0,4%). Toutefois, le repli des prix des services de « logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles » (-0,2%) et de « santé » (-0,3%) a atténué cette tendance haussière. Par rapport au mois de mai 2022, les prix à la consommation se sont accrus de 8,3%.





Source : https://www.jotaay.net/Prix-a-la-Consommation-Une-...