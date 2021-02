Problématiques de gestion des eaux pluviales, gestion des déchets à Guédiawaye et Pikine: Ababacar Mbaye, Dg de l'Onas rassure Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Février 2021 à 21:13 | | 0 commentaire(s)| Dans le cadre de sa 2e tournée, le Directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas) s'est rendu à Guédiawaye et à Pikine pour voir comment gérer les ouvrages qui ont été construits là-bas afin qu'ils aient une fonctionnalité normale. Selon Ababacar Mbaye, les travaux ont avancé et beaucoup d'équipements sont disponibles. Il a en outre listé les problèmes auxquels ses localités sont confrontées. Il s'agit des problématiques de gestion des eaux pluviales, de gestion des déchets etc. M.Mbaye promet de trouver des solutions à ces problèmes.



