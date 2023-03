Procès Ousmane Sonko/Mame Mbaye Niang : va-t-on vers une prolongation, avec une possible décision du parquet d’interjeter appel ? Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Mars 2023 à 01:57 | | 0 commentaire(s)|

Dans le cadre de son procès contre Mame Mbaye Niang, Ousmane Sonko a été reconnu coupable pour le délit de diffamation par le tribunal correctionnel et condamné à 2 mois d’emprisonnement assorti de sursis et de dommages et intérêts de 200 millions FCFA. Le verdict a été prononcé ce 30 Mars 2023. Mais, il semblerait que l’on soit pas encore au bout tunnel. En effet, le parquet qui avait requis deux ans d’emprisonnement ferme, aurait interjeté appel de la décision du juge. Les heures qui suivent nous édifierons davantage sur cette probable décision du parquet.



Affaire à suivre .

