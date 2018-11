Procès de Patrick Ho: Cheikh Tidiane Gadio et les 2 millions de dollars remis au Président Déby

Cliquez-ici pour regarder plus de videos L’ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères a, une nouvelle fois, été entendu hier mercredi, au deuxième jour du procès de Patrick Ho, dans lequel il est cité désormais à titre de témoin. Cheikh Tidiane Gadio a été interrogé sur les 2 millions de dollars en guise de "cadeau" remis au Président tchadien, Idriss Déby.



"Je ne savais pas qu’il y avait de l’argent les boîtes cadeaux, a-t-il affirmé au juge tribunal de Manhattan (Etats Unis). Quand j’ai su après ce qu’il y avait dans les boîtes, j’étais surpris et choqué".



Concernant les 400 000 dollars reçu dans son compte, l’ancien chef de la diplomatie sénégalaise a expliqué qu’il s’agit de la rémunération pour son cabinet "Sarata" qui travaille sur le développement de nouvelles possibilités d’affaires pour l’Afrique sur le marché mondial.



Selon Libération qui donne l’information, le tribunal a entendu comme témoin, Vuk Jeremic, ancien président de l’Assemblée générale des Nations-Unies et dirigeant du Parti populaire bosniaque.



Devenu consultant de CFEC, ce dernier recevait la bagatelle de 330 0000 euros par mois alors que personne ne savait en quoi consistaient ses missions.



Poursuivis pour corruption et blanchiments entre autres, l’ancien ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a décidé de collaborer avec la justice américaine, en contrepartie de l’abandon des poursuites contre lui.

