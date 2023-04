Production des ménages au Sénégal : L’Ansd estime les activités non rémunérées, à 7 500 milliards FCfa Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Avril 2023 à 14:45 | | 0 commentaire(s)|

La production des ménages non rémunérée est estimée au Sénégal à 7 576 milliards FCfa, selon une étude réalisée, en 2021, par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie, sur le compte satellite de production des ménages du Sénégal. Les résultats de l’étude réalisée par l’Agence nationale de la statistique et de la […] La production des ménages non rémunérée est estimée au Sénégal à 7 576 milliards FCfa, selon une étude réalisée, en 2021, par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie, sur le compte satellite de production des ménages du Sénégal. Les résultats de l’étude réalisée par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ands), en 2021, sur le compte satellite de production des ménages du Sénégal, sont désormais disponibles. Ils ont été publiés, hier, lors d’un atelier tenu à Dakar. Financé par Onu-femmes et l’Agence française de développement (Afd), ce travail a été réalisé en cinq mois dans le cadre du programme « women count » (les femmes comptent). Les équipes de l’Ands ont estimé à 7576 milliards de FCfa, la production des ménages hors système de comptabilité nationale, c’est-à-dire les activités productives non rémunérées qui ne sont pas prises en compte dans le système de comptabilité nationale. D’après l’expert Binetou Bathily Touré, agent à la Direction de la comptabilité nationale et des statistiques économiques, pour cette production, il est constaté une prépondérance des activités domestiques qui contribuent à hauteur de 89%. Ceux-ci concernent notamment la préparation des repas, le nettoyage de la maison, la lessive, le jardinage, etc. De l’avis de Mme Touré, l’étude a aussi concerné les activités d’assistance aux enfants, d’assistance aux adultes et les autres activités liées au transport. Lesquelles ont de faibles proportions, a-t-elle noté. Pour le Directeur général de l’Ansd, Aboubacar Sédikh Bèye, ces résultats, mis à la disposition des Sénégalais, devraient impacter les politiques publiques et surtout aider les autorités et le secteur privé dans leur prise de décision. Pour M. Bèye, les partenaires sociaux et les autorités doivent apprécier la contribution des femmes dans le bien-être social, dans l’équilibre social. Maguette Guèye DIEDHIOU



Source : Source : https://lesoleil.sn/production-des-menages-au-sene...

