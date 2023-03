Profanation de tombes à Kolda : Un autre suspect arrêté en possession de crâne et d'ossements... Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Mars 2023 à 01:26 | | 0 commentaire(s)|

Un suspect a été arrêté en possession de crâne et d'ossements humains dans le cadre de la récente profanation de tombes à Kolda. Après son interpellation, il aurait avoué qu'il était envoyé par des individus pour leur rapporter des crânes et ossements humains moyennant la somme de cinq cent mille francs CFA. Actuellement, il serait entre les mains de la police pour une enquête afin d'élucider ces faits. Pour certains, il serait celui qui profanait les tombes au cimetière de Gadapara, d'après notre source.



Selon notre informateur toujours, il serait lié à un réseau que l'enquête chercherait à démanteler.

Nous y reviendrons...

