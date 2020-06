Programme d'appui sectoriel Covid-19: Le Ministre Zahra Iyane Thiam octroie un appui de 45.900.000 FCfa aux acteurs de Ziguinchor Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Juin 2020 à 10:36 | | 0 commentaire(s)| C'est dans le cadre du programme d'appui sectoriel que le Ministre Zahra Iyane Thiam Diop effectue une tournée dans le sud du Sénégal, pour rencontrer les acteurs de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire et s'enquérir de leur situation pendant les trois mois de crise sanitaire. Ce mardi, les acteurs de la région de Ziguinchor qui ont accueilli la délégation du Ministre, ont bénéficié d'un appui financier de 45.900.000 FCfa sur les 115.700.000 FCfa octroyés à la grande région de la Casamance.

La pandémie de la Covid-19 présente au Sénégal depuis trois (3) mois, a mis à terre presque toutes les activités génératrices de revenus. Les régions du Sud où les activités tournent principalement dans la transformation de produits agricoles et les petits commerces, ont vécu undésastre économique. Ainsi, le président de la République à travers son ministère de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire, a dégagé, en collaboration avec La Poste, un montant global de 800 millions FCfa (500 millions du Force Covid-19 et 300 millions du Fonds d'appui à l'économie sociale et solidaire), afin de l'injecter dans ce secteur si stratégique pour la lutte contre la pauvreté.





Pour relancer les activités, la région naturelle de la Casamance bénéficie un montant global de 115 700 000 FCfa au profit des mutuelles isolées et des acteurs de l’économie sociale et solidaire, dont 45 900 000 FCfa pour la région de Ziguinchor, répartis comme suit: 20 millions pour la mutuelle isolée Karaménor et 25.900 000 FCfa, sous forme de subvention aux acteurs économiques.





Dans la commune de Kafountine (département Bignona), plus précisément dans le village de Albadare où s'est déroulé la cérémonie de remise symbolique des chèques aux ayants-droit, les acteurs se disent très satisfaits de la venue de cette aide financière, qui va leur permettre sans doute de relancer dans l'immédiat les activités qui étaient à l'arrêt.



Prenant la parole, le Ministre Zahra Iyane Thiam Diop a exprimé sa volonté d'accompagner davantage, conformément aux directives du Président Macky Sall, les acteurs de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, qui participent positivement au développement du Sénégal. Elle affirme que ce programme s’ajoute ainsi aux grands chantiers du Ministère, pour l’inclusion sociale et financière des acteurs économiques de façon générale, afin de doper leur potentiel et renforcer leurs capacités de transformation locales, pour une croissance saine, durable et inclusive au niveau des terroirs.





Terminant son discours, Madame le Ministre a demandé à la population de ne pas baisser les bras, pour combattre définitivement la maladie du coranavirus. Devant les autorités locales et administratives, elle a rappelé que "la solidarité nécessaire à toute épreuve, mise au centre de notre action, est gage de succès dans cette lutte sans merci que nous menons au quotidien contre la covid-19, aux côtés du personnel de santé, des forces de défense et de sécurité, des collectivités territoriales et de l’administration territoriale, sous la conduite éclairée de Son Excellence, le Président Macky Sall.

