Programme de résilience agricole: Un montant de plus d'un milliard de FCfa décerné de façon inclusive au département de Louga Rédigé par leral.net le Samedi 10 Juin 2023 à 15:50 | | 0 commentaire(s)| Le Ministre du Développement Communautaire, de l'équité sociale et territoriale, Samba Ndiombène Ka était l'hôte de la capitale du Ndiambour. L'objectif de sa visite est de lancer le programme de résilience agricole concernant plus de 3 069 ménages de Linguère et de Kébémer. L’intiative rentre dans le cadre du programme de lutte contre l'insécurité alimentaire. Un montant de plus d'un milliard de FCfa a été décerné de façon inclusive au département de Louga. D’après le Ministre du Développement Communautaire, de l'équité sociale et territoriale, Samba Ndiombène Ka, ledit montant va toucher près de 11.000 ménages, résidant dans la Capitale du Ndiambour.



