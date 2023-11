Propagande à D Média: Le CNRA se prononce Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Novembre 2023 à 09:40 | | 0 commentaire(s)|

Le Conseil national de Régulation de l'Audiovisuel a adressé jeudi, des observations au Groupe DMEDIA, en vue de l'amener à mettre un terme à la « propagande en faveur de son promoteur engagé en politique ».

Ceci fait suite aux « pratiques répétitives » de ce dernier, à travers la radio ZIK FM, la télévision SEN TV et le quotidien Tribune, consistant, en perspective de l'élection présidentielle du 25 février 2024, à verser dans une propagande inacceptable en faveur du promoteur dudit Groupe.

Ceci fait suite aux « pratiques répétitives » de ce dernier, à travers la radio ZIK FM, la télévision SEN TV et le quotidien Tribune, consistant, en perspective de l’élection présidentielle du 25 février 2024, à verser dans une propagande inacceptable en faveur du promoteur dudit Groupe. Dans sa note, le CNRA précise dans la correspondance que le personnel (journalistes, chroniqueurs, animateurs, …) et les supports du groupe en général, notamment la radio et la télévision, dans diverses émissions, ne cessent de « violer les textes qui les régissent, soit en donnant les numéros de téléphones et/ou les noms des coordonnateurs pour les besoins du parrainage en faveur de Bougane 2024 ; faisant intervenir un membre de la task force de Bougane 2024 ; incitant les auditeurs ou téléspectateurs à soutenir la coalition dirigée par le promoteur du Groupe ; diffusant ou rediffusant des émissions, de manière abusive, en faveur du promoteur du Groupe ; programmant des publireportages, qui n’en sont pas, en faveur du promoteur du Groupe ». Précisant que de telles pratiques constituent une violation manifeste des Cahiers des charges des radios et télévisions privées selon lesquels : « Le Concessionnaire doit s’assurer de l’honnêteté, de la clarté et de l’équilibre de l’information. L’exigence de respect de ces principes s’applique à l’ensemble des émissions du service concédé ». « Le Concessionnaire doit veiller à ce que les émissions qu’il diffuse soient réalisées dans des conditions qui garantissent l’indépendance de l’information, notamment à l’égard des intérêts de ses actionnaires et/ou dirigeants et vis-à-vis de tout groupement économique ou courant politique », selon la charte. Il doit veiller, également, à ce que « les journalistes, intervenant dans les émissions d’information, ne fassent valoir des idées partisanes ; les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d’antenne fassent une présentation honnête, impartiale et objective des questions et sujets traités, en veillant notamment à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l’expression des différents points de vue ; la radio ou la chaîne de télévision ne soit utilisée à des fins de propagande pour vendre l’image de son/ses promoteur(s) ou pour mettre en avant les intérêts de ce(s) dernier(s) ». En conséquence, le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel a attiré l’attention du Groupe DMEDIA sur l’obligation de respecter la réglementation ; appelé le Groupe DMEDIA à l’esprit de responsabilité pour le strict respect de la réglementation ; précisé que le non-respect de la lettre d’observations expose ses médias, notamment la SEN TV et la ZIK FM, aux sanctions prévues par la réglementation.



Source : Source : https://lesoleil.sn/propagande-a-d-media-le-cnra-s...

