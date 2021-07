Propagation de la Covid: Le mauvais procès fait à Macky Sall, et pourtant.... Macky Sall est coupable, responsable et fautif de la propagation de cette "troisième vague de

Covid-19"! C'est l'avis de beaucoup de personnes dont certains membres de l'opposition et même les internautes qui l'ont même baptisé "Parrain de la 3ème vague".

Rédigé par leral.net le Lundi 19 Juillet 2021 à 06:57 | | 0 commentaire(s)|

Cependant, d'après une étude faite, "Seulement, les localités ayant accueilli la tournée économique et/ou politique ne connaissent pas une explosion des cas de Covid-19".





