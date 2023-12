Publireportage: Autorité nationale de Biosécurité au service des populations

L’Agence nationale de la Biosécurité (Anb), placée sous la tutelle du Ministère de l’Environnement et du Développement durable, est chargée de la mise en application du protocole de Cartagena, une émanation sur la diversité biologique de Rio en 1992. Ousmane Kassé, Directeur général de l’Agence nationale de la biodiversité fait un rappel historique de son agence. Il indique qu’il s’agit d’un démembrement de l’Etat, ayant une autonomie de gestion. L’Agence a plusieurs missions, dont la régulation de la biodiversité moderne et autre. Elle développe une approche inclusive et participative.