Quand Idrissa Seck fait les yeux doux aux Forces armées du Sénégal

Lors du séminaire programmatique des cadres du parti Rewmi, Idrissan’a pas manqué de faire les yeux doux aux Forces armées du Sénégal qui ont pour mission d'assurer la défense nationale et dans ce but, d'assurer en tous temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes d’agression, la sécurité et l’intégrité du territoire du Sénégal et de sa population.

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Avril 2018 à 16:39 | | 0 commentaire(s)|