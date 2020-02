Quelles sont les causes de la faiblesse sexuelle avec l'âge ?

Pascal, 60 ans



"Qu'est-ce qui cause la faiblesse sexuelle quand on prend de l'âge ? Que faire pour y remédier ?"





LA REPONSE DE L'EXPERT



Il n'existe pas de faiblesse sexuelle avec l'âge. Quand on est en bonne santé, la sexualité fonctionne toute la vie. Donc le problème avec l'âge, ce sont les problèmes de santé qui apparaissent. Les difficultés sexuelles sont liées aux maladies en fait.



Sinon, chez un homme, l'érection change avec l'âge, même sans maladie. Elle devient plus lente à survenir, moins complète. Et la période réfractaire augmente : il faut plus de temps pour obtenir une deuxième érection.



Mis à part ces changements naturels, l'érection, le plaisir, le désir fonctionnent normalement, même chez un homme âgé...















Catherine Solano : Médecin généraliste

