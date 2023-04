REPLAY: La Banque mondiale octroie 150 millions de dollars US au Sénégal pour le Projet d'Accélération de l'Économie Numérique Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Avril 2023 à 18:02 | | 0 commentaire(s)| La Banque mondiale a accordé un financement de 150 millions de dollars US, soit environ 91 milliards de F CFA, au Sénégal pour la mise en œuvre du Projet d'Accélération de l'Économie Numérique (PAEN). La cérémonie de signature de l'accord de financement s'est déroulée en présence de Madame la Directrice des Opérations de la Banque mondiale, des ministres de la Santé et de l'Action sociale, et de l'Économie Numérique et des Télécommunications, ainsi que d'autres dignitaires.



Le Projet d'Accélération de l'Économie Numérique, qui fait partie de l'Axe 1 du Plan Sénégal Émergent (PSE) intitulé "Transformation structurelle de l'économie et croissance", a pour objectif d'étendre l'accès à une connectivité haut débit abordable et résiliente aux changements climatiques, et d'améliorer l'adoption des services gouvernementaux en ligne et des dossiers médicaux électroniques. Il est composé de plusieurs volets, notamment l'amélioration de l'environnement juridique, réglementaire et institutionnel favorable à l'économie numérique, le développement d'une infrastructure haut débit résiliente, le soutien à la transformation numérique du secteur public, et l'accroissement de l'accès aux informations de santé pour améliorer les services de santé.



L'accord de financement de la Banque mondiale témoigne de l'excellence des relations de coopération économique et financière entre la Banque mondiale et le Sénégal, et traduit la confiance et l'amitié de l'organisation envers le pays. Il constitue une réponse adéquate aux préoccupations des acteurs du numérique au Sénégal, en favorisant l'adoption du numérique par la population et en contribuant à la croissance économique, notamment en exploitant le potentiel démographique de la jeunesse sénégalaise.



Le Projet d'Accélération de l'Économie Numérique s'inscrit dans la volonté du Président de la République du Sénégal, Son Excellence Macky SALL, de bâtir une économie moderne basée sur une croissance forte et soutenue, et d'améliorer l'accès au numérique dans le pays. La coordination de la mise en œuvre du projet sera placée sous l'autorité des ministres de l'Économie Numérique et des Télécommunications, et de la Santé et de l'Action sociale.



Le financement record de 3,344 milliards de dollars US, soit environ 2,032 milliards de FCFA, accordé par la Banque mondiale pour 32 projets actifs au Sénégal a été salué par les autorités présentes lors de la cérémonie de signature de l'accord de financement. Le partenariat entre le Sénégal et la Banque mondiale reste ainsi très satisfaisant et prometteur pour l'avenir du pays dans le domaine de l'économie numérique.

Accueil Envoyer à un ami Partager