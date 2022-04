Racisme et chantages sexuels: FRAPP devant les portes de SENECOR ce vendredi Le FRAPP va remettre ça ce vendredi à 8h devant l'usine SENECOR pour dénoncer les mauvaises conditions des travailleurs de ladite boite qui passent de salaires bas aux chantages sexuels

Vendredi 22 Avril 2022

Ce vendredi 22 avril 2022, le FRAPP organise une manifestation devant l'usine SENECOR LINDA à partir de 08h pour protester contre l'esclavage salarié exercé par des Coréens sur des ouvriers sénégalais.



Il y a une semaine la manifestation organisée par les travailleurs et le FRAPP avait été réprimée et dispersée avec des grenades lacrymogènes.

Deux membres du FRAPP arrêtés (Aliou Gérard Koïta et Guy Marius Sagna) par la LGI de Mbao. Il s'en est suivi une intifada et des pneus brûlés.



