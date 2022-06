Réaction après le drame de Tivaouane : Malick Gackou équipe la maternité de Dabakh

Le lot de matériel, composé de 20 lits, 20 tables de repas, 18 commodes, 14 matelas, 13 fauteuils et une table d’accouchement, est venu à son heure selon Dr Binta Diop Badiane, directrice de l’hôpital.



Ainsi, elle a salué «l’acte noble» du président du Grand parti, surtout «dans ce contexte difficile de deuil». «Il y a une cellule de crise qui a été mise en place. Nous allons nous réorganiser et on aura besoin de ce matériel», dit Dr Binta Diop Badiane, qui espère que la structure sanitaire va bientôt «dépasser ce stade».



Parce qu’à ses yeux, «la vie continue ; quelles que soient les difficultés, on est obligés de vivre. Les gens continuent de tomber malades, on est obligés de se ressaisir pour les soigner».



A sa suite, le représentant de la fondation «Maternité solidaire», Songo Matar Ndiaye, estime que cet appui «est un premier geste que nous devons faire pour l’hôpital Dabakh. Et il va continuer à travers tout le pays parce que pour Malick Gackou, il faut que le secteur de la santé soit renforcé afin qu’il puisse répondre aux besoins des Sénégalais. Ce geste donc rentre dans ce cadre et ça ne sera pas la dernière intervention que nous allons faire ici, à l’hôpital de Tivaouane. Parce que le social est la vocation de la fondation Maternité solidaire»