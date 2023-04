Réactions après le défilé du 4 avril 2023 / Maintien de l’ordre : Une montée en puissance de la capacité militaire avec des armements performants, constatée

Les réactions des autorités étatiques et autres ont été unanimes sur la capacité des forces de défense et de sécurité du Sénégal. Suite à une démonstration des forces armées, il a été clair que le Sénégal est très bien outillé en matériels de défense de son territoire national. Certains d’entre eux, constatent une montée en puissance de notre capacité militaire, avec des armements performants, destinés au maintien de l’ordre. D’autres auraient aimé que l’ancien Président Senghor puisse être là pour voir comment l’armée nationale est présentement, équipée. Ils ont tout bonnement manifesté un sentiment de satisfaction. Et même avec l’envahissement et la présence du terrorisme dans certains pays, le Sénégal ne semble pas avoir de craintes sur sa capacité de résistance de ses forces de défense et de sécurité.