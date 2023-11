Reçus en audience au Palais de la République: Une prime de 7 millions de Fcfa à chaque Lion Malentendant

Après leur parcours historique lors de la dernière Coupe du monde, en Malaisie, où ils avaient terminé à la troisième place, les « Lions malentendants » ont été reçus, hier, au palais de la République, par le Chef de l’État. Ils ont ainsi été récompensés chacun à hauteur de 5 millions FCfa par le Président Macky Sall, […]

Médaillée de bronze au récent Championnat du monde de football des malentendants, l’équipe nationale du Sénégal était à l’honneur, hier, au palais de la République. Reçus avec tous les honneurs par le Chef de l’État, les « Lions malentendants » ont été récompensés à la hauteur de leur brillante performance en Malaisie, lors de ce tournoi disputé du 23 septembre au 7 octobre 2023. En effet, le Président Macky Sall qui s’est dit heureux de recevoir la délégation, a estimé, devant le Ministre des Sports, Lat Diop, et le président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), Augustin Senghor, que le parcours historique de cette équipe vaut bien son pesant d’or. « Avec cette brillante performance, vous avez confirmé votre sacre continental de septembre 2021 au Kenya. Je tiens à vous exprimer toute ma joie et celle de la Nation. Le « Dem ba diekh » est le mot d’ordre de guerre de toutes nos sélections. Vous avez défendu avec bravoure les couleurs nationales en nous offrant cette belle médaille de bronze. Au regard de votre persévérance dans l’effort, cette médaille vaut son pesant d’or », a lancé le Chef de l’État à l’endroit des « Lions malentendants ». C’est pourquoi, poursuit Macky Sall, « une prime de 5 millions FCfa est offerte à tous les membres de l’équipe et la délégation officielle. Et je tiens à vous informer que le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, va ajouter 2 millions de FCfa pour également chaque joueur et membre de la délégation ».

Un geste hautement symbolique que le capitaine de l’équipe, Issa Tall, a apprécié à sa juste valeur. Selon le joueur, c’est grâce à l’appui de l’État que ses partenaires ont pu réussir cette brillante campagne en Malaisie. « Nous sommes très reconnaissants de tout ce que vous faites pour nous. Et nous allons redoubler d’efforts pour les prochaines échéances », a-t-il confié. Cheikh Oumar Dieng, président de l’Association des sports des sourds du Sénégal (Asss), a également salué la décision du Chef de l’État qui, à l’en croire, « c’est la 2ème fois que nous sommes reçus au Palais. Vous nous aviez permis de prendre part à cette Coupe d’Afrique au Kenya et de la remporter. Et c’est le cheminement de cette prise en charge qui nous a propulsés à la 3ème place mondiale en Malaisie. Votre soutien nous prouve que les personnes sourdes peuvent réaliser de grandes performances », a souligné le dirigeant.

Cette cérémonie était également l’occasion pour le Président Macky Sall de rendre un hommage à Edmond Sanka, ex-militaire sénégalais et médaillé de bronze de para-kayak, actuellement en France pour préparer les Jeux olympiques de Paris en 2024. « Je salue également la performance du soldat Edmon Sanka qui a remporté une médaille de bronze. Vous montrez ainsi que le handicap est une condition, mais pas un handicap. J’ai établi une carte pour les personnes vivantes avec un handicap pour qu’elles puissent s’épanouir dans la vie », a soutenu le Chef de l’État.

Papa Alioune NDIAYE

Source : https://lesoleil.sn/recus-en-audience-au-palais-de...